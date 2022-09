Auf Bundesstraße 9 bei Dormagen : Sattelzug erfasst Radfahrerin – Frau schwer verletzt

Ein Notarzt-Einsatzfahrzeug am Rande eines Rettungseinsatzes. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Dormagen Auf der Bundesstraße 9 ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei eine 52 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden.

Sie soll versucht haben, die B 9 von der Straße „An der Römerziegelei“ aus kommend in Richtung Rheindamm zu überqueren, achtete nach ersten Erkenntnissen der Polizei jedoch nicht auf den fließenden Verkehr. Um kurz nach 15 Uhr kam es zum Zusammenstoß: Die Radfahrerin wurde vom Sattelzug eines 38 Jahre alten Neussers erfasst, der von Köln in Richtung Dormagen fuhr. Dabei erlitt die Dame, die ihren Wohnsitz im Ausland hat, so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen vor Ort wurden von Experten eines Unfallaufnahmeteams unterstützt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.