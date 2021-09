Kulturzentrum Sinsteden : Seminar über das Kultgetränk „Gin“

Rommerskirchen Auf den Grund des Glases zu blicken, das zuvor mit Hochprozentigem gefüllt war, so etwas vermutet man hier nicht unbedingt. Oder ist es doch eine exzellente Stelle dafür?

„Der heutige Abend knüpft an unsere Ausstellung mit Arzneipflanzen an,“ meint Kathrin Wappenschmidt. Der Gin passe famos in eine ganze Reihe von Kräutern, zu landwirtschaftlichen Bezügen und kulturellen Querverbindungen, betont die Leiterin des Kulturzentrums beim Gin-Seminar am Donnerstag. Neben dem Getreide bilde der Wacholder die Basis dieses Longdrinks. Botschafter dieses mit dem niederländischen Genever, den unterschiedlichsten britischen Versionen und dem deutschen „Wacholder“ verwandten Kultgetränks war an diesem frühen Abend Alexander Walter aus Grevenbroich. Der Gin-Kenner referierte detailreich über den Star des Abends. Der kam siebenfach nicht nur als klassischer Gin ins Glas, ob mit oder ohne Alkohol, sondern glänzte mit weiteren Ingredienzien: Beeren, Blättern, Früchten, Kräutern, Rinden, Samen und Wurzeln.