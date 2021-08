Kultur in Mönchengladbach : Ein poetischer Abend im Kolumbarium

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Eigentlich kennt man Marco Jonas Jahn als Slam-Poeten. Doch im St. Kolumbarium fiel der Wettstreit aus. Warum es trotzdem ein vergnüglicher Abend war.

Der Auftritt der Poetry-Künstler im St. Kamillus Kolumbarium wurde vom Veranstalter als „Poetry Slam“ angekündigt. Doch Marco Jonas Jahn, Moderator und einer der drei Literaten, wies zu Beginn des kurzweiligen Abends darauf hin, dass er mit seinen beiden Gästen Katinka Buddenkotte und Alexander Bach nicht in den Wettstreit gehe. Somit handelte es sich eher um einen literarischen Abend, der den Genuss der Besucher jedoch nicht trübte.

Jahn sprühte vor Freude über seinen ersten Auftritt in der konfessionsfreien Urnenstätte. Mit seinem Laut-Gedicht „Klick-Laminat und ich“ schmunzelte er selbst über seine „begrenzten handwerklichen Fähigkeiten“. Der gleich um die Ecke im Stadtteil Ohler wohnende Künstler nannte sein Ohler anerkennend „das Piercing im Nabel der Welt“. Seine Geschichte von der „Wildnis-Woche“ mit der Familie in der Jugendherberge geriet zum satirischen Rückblick in vergessen geglaubte Zeiten.