Neue Veranstaltung in Dormagen : „The Great Beach Brunch“ startet am Straberger See

Markus Harmann betreibt die Wakeboardanlage am „Strabi“. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Zu karibischer Musik, Brunch und Sonnenschein lädt die Wakebeach-Anlage am Straberger See am Sonntag ein. Bekannte Musiker aus der Szene werden dabei sein.

Am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr startet „The Great Beach Brunch“, eine neue Veranstaltungsreihe auf der Wakebeach 257 Anlage in Dormagen.

„Was könnte es Schöneres geben, als am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein den Blick über das glitzernde Wasser schweifen zu lassen, den Wakeboardern bei ihren ästhetischen Einlagen zuzuschauen und während karibischer Klänge ein Brunch Menü zu geniessen?“, fragt Wakebeach-Inhaber Markus Haarman. Und beschreibt mit diesen Worten zugleich die Rahmenbedingungen der Veranstaltung. Statt findet das Event am Straberger See, oder auch „Lago di Strabi“, wie Haarman das Areal liebevoll nennt.

Musikalisch unterlegt wird der Tag von dem DJ Team „Kingstone Sound“. „Seit 25 Jahren steht das DJ Team um Gründer Rodney für Qualität und Vibes“, beschreibt Haarman. „Kingstone Sound“ spielte über 15 Jahre wöchentlich im Kölner Studio 672 Club sowie auf internationalen Bühnen und produzierte Reggae/Dancehall Songs, die bis nach Japan Erfolge feierten. Ein weiterer musikalischer Akt: Die Band „Memoria“. Zum „Newcomer des Jahres 2020“ wurde die Band von Deutschlands größtem Reggae Magazin Riddim gekürt. Am Sonntag sind die beiden Sänger „Inti“ und „Chaski“ am Wakebeach und präsentieren neue Songs der Band und ihre Soloprojekte.

„Man darf sich bestimmt auch auf weitere Gäste der Szene freuen, am meisten freuen wir uns aber auf einen schönen, entspannten, gemeinsamen Tag am Wasser mit guten Menschen und leckerem Brunch“, freut sich der Inhaber. Besonders wichtig sei jedoch, dass das Wetter mitspielt. „Es brauch schon Sonnenschein für einen karibischen Brunch“, findet Markus Haarman.

Für die Verpflegung sorgt Koch „Backra“, der selbst kein Unbekannter in der Szene ist: Er war Gründungsmitglied und leidenschaftlicher MC (Moderator für Hiphop-Battles) bei dem bekannten Kölner Reggae Soundsystem „Pow Pow Movement“ und später auch bei Kingstone Sound.

(NGZ)