Stellenabbau in Dormagen : Lierenfeld erschüttert über Covestro-Botschaft

Das Unternehmen Covestro will viele Stellen auch in Dormagen streichen. Foto: Uwe Miserius

Dormagen Die Nachricht kam völlig unerwartet: Der Konzern Covestro will jede achte Stelle streichen. Fast 500 Stellen sollen bis Ende 2023 auch in Dormagen abgebaut werden. Auch für Bürgermeister Erik Lierenfeld war diese Hiobsbotschaft ein Schock.

„Auch für mich kam die Nachricht über den geplanten Stellenabbau ohne Vorankündigung. Ich bin über diese Entscheidung überrascht und erschüttert zu gleich“, verkündet Lierenfeld in einem Statement an die Redaktion. „Covestro befindet sich in einer wirtschaftlich guten Lage. Das Unternehmen hat seine Gewinne steigern können – ein solcher Schritt ist in der derzeitigen Situation daher für mich nicht nachvollziehbar. Gegenüber der gesamten Belegschaft finde ich diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt unverantwortlich“, macht er deutlich. Das Unternehmen habe den Mitarbeitenden sehr viel zu verdanken.