Benefizspiel : Dormagener Handballer treten in Weibern für die Flutopfer an

Dormagener Handballer treten in Weibern für die Flutopfer an

Dormagen In Joshua Reuland hat der TSV einen Spieler in seinen Reihen, der aus dem Kreis Ahrweiler stammt, wo die Hochwasser-Katastrophe vor einigen Wochen heftig zugeschlagen hat. Mit einem Benefizspiel soll geholfen werden.

An die große Glocke haben es die Handballprofis des Zweitligisten TSV Bayer Dormagen nicht gehängt, doch kurz nach der Hochwasser-Katastrophe machten sie sich auf den Weg ins Ahrtal, um mit anzupacken. In Kreuzberg beteiligten sie sich an den Aufräumarbeiten. Auf die Idee gebracht hatte sie ihr aktuell verletzter Mannschaftskamerad Joshua Reuland, der in der Gegend aufgewachsen ist. Seine ersten Erfahrungen sammelte er beim TuS Weibern, gegen den die Dormagener am Samstag (18 Uhr) in dessen Heimspielstätte (Robert-Wolff-Halle) ein Benefizspiel bestreiten. Mit dem Erlös sollen konkrete Hilfeprojekte für die Flutopfer unterstützt werden.