Mit U2-Coverband : „Livelingen“ lockt 800 Gäste mit Rock

Leichlingen Nach zwei Flut-Absagen fand wieder ein Konzert der neuen Reihe statt. Auf der Bühne: die Coverband „U2fly“. Davor: aufatmende Besucher.

Den Besuchern war ihre Freude und die Leichtigkeit bei sommerlichen Temperaturen anzusehen. Laryssa tanzte mit ihrer Mutter an der Bühne, auf der die Coverband „U2fly“ rockige Töne anschlug. „Ist es nicht ein Bedürfnis, unter Menschen zu sein?“, fragte sie, und beantwortete ihre eigene Frage so gleich selbst. Die 23-Jährige strahlte. Die Gruppe aus Mutter, Tochter und Stiefvater genoss die Zeit zusammen. Letzterer erläuterte, warum es richtig war, das Konzert schon jetzt auf die Beine zu stellen: „Das ist ein Muss. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Es geht immer weiter.“

Konzerte Wenn alles gut läuft, werden aus vier im kommenden Jahr sechs Konzerte. Das hatten die Geschwister an die Besucherresonanz gekoppelt, die für sie ausreichte. Die nächste Show gibt es am Mittwoch, 18. August. Weitere am 9.und 16. September.

Dieser Meinung würden wohl viele Besucher zustimmen. Und so tat es Jörg Goersmeyer. Er sagte zur Veranstaltung: „Ich finde gut, dass es in Leichlingen stattfindet, und dass die Verwaltung dem zugestimmt hat.“ Das Zusammenkommen gebe ihm ein Gefühl Normalität, ergänzte er. Schwager Hans Hoffmann stimmte ein. Er zeigte auf die Bänke im Stadtpark mit vielen Menschen: „Für die Leute ist das ein schöner Abend“, sagte er. „Wichtig ist, dass man vergisst und einen neuen Anfang macht.“ Feiern dürfen bei der Veranstaltungsreihe Genesene, Geimpfte und Getestete.

Veranstalter Joshua Rüber-Mers war stark beschäftigt. Er flitzte von Tisch zu Tisch, räumte die leeren und unbenutzten Plastikbecher ab. Sie nehmen eine Hauptrolle in der Finanzierung ein. Während der Eintritt frei ist, müssen die „Livelingen-Becher“ erstanden werden, können dann bei allen Konzerten genutzt werden, um vor Ort ein Getränk zu kaufen und in den Becher gefüllt zu bekommen. Je nachdem, wie viel durch die Becher-Aktion eingenommen wird, wollen Joshua und dessen Schwester Lea Mers das Geld an Hochwasser-Opfer in der Blütenstadt spenden. „Wir hoffen auf 20 bis 30 Prozent“, sagte er.