Umweltschutz in Dormagen : Rhein Clean-Up erhält Caddy zum Transport von Müll

Dormagen Die Initiative Rhein Clean-Up sammelt mit vielen freiwilligen Helfern das ganze Jahr über fleißig Müll im gesamten Stadtgebiet. Der Transport des Abfalls war oft schwierig. Das wird jetzt anders.

Die vielen Helferinnen und Helfer der Gruppe „Rhein Clean-Up“ sind seit einigen Jahren ständig im Einsatz für den Naturschutz in Dormagen. Bei verschiedenen Aktionen im Stadtgebiet sammelt die Gruppe große Mengen an Müll, die oft mit privaten Fahrzeugen der Freiwilligen abtransportiert werden mussten. Seit der vergangen Woche ist das anders, denn die Gruppe hat von der evd (Energieversorgung Dormagen) einen Caddy zur Verfügung gestellt bekommen. „Wir freuen uns sehr darüber, das ist wirklich super“, sagt Karin Schwanfelder, Gründerin der Initiative. „Jetzt können wir endlich den Müll vernünftig transportieren und müssen dafür nicht immer unsere privaten Autos nutzen.“

„Das ist tatsächlich eine sehr große Erleichterung“, sagt Karin Schwanfelder. Es sei auch eine tolle Würdigung der Arbeit, die die Gruppe leiste. Fast 900 Leute gehören dem Rhein Clean-Up an, die Zahl der aktiven Helfer, die regelmäßig sammeln gehen, beläuft sich auf zwanzig bis dreißig Personen. Die Zahl derer, die sich um die Umwelt sorgen und aktiv einen Beitrag zum Schutz leisten wollten, steige ebenso wie die Anerkennung der freiwilligen Arbeit. „Vor ein paar Jahren war das noch anders“, so Schwanfelder. Doch es komme immer in den Köpfe der Menschen an.