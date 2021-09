Prüfungen in Dormagen : Karate-Schule kämpft sich aus Krise

Dormagen Zeitweise wurde es eng für die Shirai-Kampfkunstakademie in Dormagen. Nun läuft es wieder gut und sogar Prüfungen wurden durchgeführt.

Die vergangenen anderthalb Jahre waren auch für Sportschulen und Vereine alles andere als leicht, immer wieder mussten sie aufgrund der Corona-Krise schließen. So erging es auch der Dormagener Karate-Kampfkunstakademie „Shirai“. Rund 60 bis 70 Mitglieder haben sich laut Leitung Thomas Beu in Zeiten der Schließung abgemeldet, das seien rund 50 Prozent. „Anfang des Jahres mussten wir uns die Frage stellen, ob wir schließen müssen. Es stand auf der Kippe, doch dann kam die Rettung: Zeitnahe Öffnungen waren in Aussicht. Wir haben uns durchgekämpft.“ Mittlerweile geht es wieder bergauf, und um das zu feiern, fand in den vergangenen Tagen eine zusätzliche Gürtelprüfung für die Mitglieder statt.