Kultur in Xanten : 260 Kneipen-Gäste raten um die Wette

Das Kneipenquiz mit Steffi Neu und René Steinberg. Xanten war eine der ersten Stationen nach der Corona-Zwangspause. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten WDR-Moderatorin Steffi Neu und Comedian René Steinberg gastierten mit ihrem Quiz unter freiem Himmel in Xanten. Eine wusste alles.

Von Heidrun Jasper

Der Xantener Dom ist weit über die Stadt hinaus bekannt. Aber wer weiß denn schon, dass drei seiner Glocken noch von Hand geläutet werden? Beim Kneipenquiz mit Steffi Neu am Mittwochabend im Garten des Historischen Schützenhauses ließ sich damit punkten. Und mit noch mehr Wissen über Xanten. Eva Burhans ist deshalb um eine Kiste „Flutwein“ reicher: Sie hat alles gewusst.

Seit drei Jahren tourt die WDR-Moderatorin mit ihrem Team und der Hausband „Pocket Party“ durch den Westen. Gemeinsam mit Comedian René Steinberg testet sie in Kneipen das Wissen ihrer Gäste – die Quiz-Abende sind so beliebt, dass man sich in der Regel rechtzeitig Eintrittskarten für die Veranstaltung sichern muss.

Info Seit drei Jahren mit dem Kneipenquiz auf Tour Zur Person Steffi Neu wurde 1971 in Kleve geboren. Sie lebt mit ihrem Mann, den zwei Kindern und dem Hund auch heute noch am Niederrhein. Seit 1994 arbeitet sie für den WDR. Mit dem Kneipenquiz ist sie seit drei Jahren unterwegs. Die Veranstaltung in Xanten war für April 2020 geplant, wegen der Pandemie wurde sie auf August 2021 verschoben. Für den Einlass galt 3 G: Die Besucher mussten geimpft, genesen oder getestet sein.

Im Schützenhaus-Garten waren Bierzelt-Garnituren aufgestellt. Rund 260 Frauen und Männer waren dabei, als Steffi Neu die ersten fünf Runden ankündigte und unter den Gästen Teams wiedererkannte, die schon andere Kneipenabende besucht hatten, um als Mannschaft oder solo die richtigen Antworten auf Bierdeckel zu schreiben. Sie hatten sich illustre Namen gegeben wie „Im Team intim“ oder „Einstein’s Rache“, „Ohne Gin und Verstand“, „Der Aushilfsversager“. Auch die „3 Gs“ waren dabei, wobei das G für „Gewusst-Geraten-Geklaut“ stand und nicht für die neuen Corona-Regeln, die für den Besuch von Veranstaltungen gelten.

Die Rateteams gaben sich Namen wie „XaLue“ oder „Intim im Team“. Ihre Antworten passten auf Bierdeckel. Foto: Armin Fischer (arfi)

In Runde eins stellten Neu und Steinberg fünf Fragen. Für jede Antwort hatten die Teilnehmer 20 Sekunden Zeit. „Wer googelt und dabei erwischt wird, muss eine Runde für alle geben“, machte Comedian Steinberg unmissverständlich klar. Neben der Zahl der Dom-Glocken wollten die Moderatoren in der ersten Runde wissen, welche Fernsehsendung vor 30 Jahren in Xanten aufgezeichnet wurde („Wetten, dass“ mit Thomas Gottschalk), in welchem Ortsteil es noch ein Amphitheater gibt (in Birten), welches Wurfmaterial die Karnevalisten in Xanten ins Volk schmeißen (Blutwurst) und wo man umsteigen muss, wenn man mit dem Zug von Xanten nach Krefeld fahren will (in Duisburg-Rheinhausen).

In Runde zwei spielte Steffi Neus Hausband sechs Stücke. Mindestens drei Titel oder Interpreten mussten erkannt werden. „Biene Maja“, „Himbeereis zum Frühstück“, „Er gehört zu mir“ – allesamt unkaputtbare Ohrwürmer – waren drei von sechs richtigen Antworten. In Runde drei ging’s „an die physischen Fähigkeiten“, so die eloquente Radiofrau. Sie kündigte ein Tempo-Quiz an, bei dem fünf Fragen in 40 Sekunden zu beantworten waren. Zum Beispiel die Anzahl der Stellen (Ziffern und Buchstaben) der Iban-Nummer (22), die Heimat von Herrn Ribbeck aus Ribbeck (Haveland), den Namen der Gattin von Bobby Ewing (Pamela) in der Fernsehserie „Dallas“.

Talkgast war TV-Meteorologe und Moderator Sven Plöger (l.), hier zusammen mit Jörg Zigowski. Foto: Armin Fischer (arfi)

Zu Gast beim Kneipenquiz im Schützenhaus war diesmal Sven Plöger – wie die Radio-Moderatorin Schirmherr der „Aktion Deutschlandhilft“. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Wetter-Mann präsentierte sich im Small-Talk mit Steffi Neu als humoriger Weltenbummler, der nicht nur das Klima erklären kann. Er hat seinen Flugschein in der Schweiz gemacht, spricht fließend Schwiezer-Dütsch und philosophierte über zwei Orte mit urigen Namen in der Schweiz. Welche das denn waren, wollte Plöger wissen – die richtigen Antworten wären „Kleinteil und Großteil“ gewesen. In der fünften und letzten Vorrunde ging es um Musikgeschichte.