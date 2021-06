Raserei in Dormagen : Jugendliche von Polizei erwischt

Raserei in Dormagen

Rheinfeld Rasende Jugendliche sorgten am Dienstagabend für einen Einsatz der Polizei, die drei Verantwortlichen wurden von den Beamten erwischt.

Raserei in Dormagen führte zu einem Polizeieinsatz: Am Dienstagabend, 8. Juni, gegen 19 Uhr, meldeten Zeugen einen grauen Daimler, der mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße „Oberster Monheimer Weg“ von der Rheinfelder Straße bis zur Kläranlage befuhr. Polizeibeamte machten sich auf den Weg, doch die drei Fahrzeuginsassen (18, 19 und 20) hatten zwischenzeitlich das Auto gewechselt, jedoch das Kennzeichen kurzerhand an das neue Fahrzeug, einen blauen BMW, montiert.