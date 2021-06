Über 3000 Filme : Stadtbibliothek Dormagen rüstet mit Video-Streaming-Portal auf

Dormagen Über 3000 Titel stehen nun Online für Mitglieder der Stadtbibliothek Dormagen bereit und können jederzeit über das Portal „Filmfriend“ abgerufen werden.

Kunstvolle Arthouse-Titel, inspirierende Dokumentationen, lustige Kinderfilme und vieles mehr: All diese Genre können Mitglieder der Stadtbibliothek Dormagen nun ganz einfach online streamen und von überall aus ansehen. Wie das funktioniert? Das Medienangebot der Stadtbibliothek Dormagen wird ab sofort durch das Video-on-Demand-Portal „Filmfriend“ erweitert. „Filmfriend“ wurde speziell für deutschsprachige öffentliche Bibliotheken entwickelt und ist bereits jetzt in vielen Bibliotheken in ganz Deutschland vertreten. Mehr als 3000 Titel können darüber gestreamt werden.

Voraussetzung für die Nutzung der neuen Funktion ist lediglich ein gültiger Bibliotheksausweis, der Zugang zu „Filmfriend“ ist in der Jahresgebühr enthalten. So funktioniert die Anmeldung: Im Internet unter www.dormagen.filmfriend.de oben rechts auf die drei Menüstriche klicken, „Anmelden“ auswählen und sich dann mit Bibliotheksausweisnummer und Passwort anmelden. Anschließend können die Filme gestreamt werden. Interessierte können sich die Filme am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone anschauen. Eine Übertragung auf das Fernsehgerät ist ebenfalls möglich. Für Smartphones und Tablets gibt es außerdem die „Filmfriend“-App, mit der man die Filme auch herunterladen kann. Sie stehen einem dann für einen Monat zur Verfügung. Die Altersfreigabe für Kinder wird bei einer Anmeldung auf „Filmfriend“ automatisch geprüft. Eine Verbundlösung mit den Stadtbibliotheken in Neuss und Krefeld hat die Installation des Programms einfacher und kostengünstiger gemacht.