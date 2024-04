Rund 600 Fremdanzeigen In Dormagen gibt es auch Anzeigenhauptmeister

Der als Anzeigenhauptmeister bundesweit bekannt gewordene junge Mann soll so bereits 140.000 Euro in die Kassen der Kommunen gespült haben. „Spiegel TV“ berichtete über den jungen Mann aus Sachsen-Anhalt, die Bilder gingen in den sozialen Medien „viral“. Der Anzeigenhauptmeister, der nach eigenen Angaben bislang 4000 Anzeigen erstattet hat, ärgert sich nicht nur über Falschparker, auch abgelaufene TÜV-Plaketten und kaum lesbare Nummernschilder sind ihm ein Dorn im Auge. Sein Ziel: Er will die Verkehrsregeln durchsetzen und in jeder Stadt, die er besucht, mindestens einen Verkehrssünder erwischen. Dazu meldet er die Verstöße den zuständigen Ordnungsämtern. In Dormagen ist er zwar noch nicht aktiv, aber er hat schon fleißige Konkurrenz bekommen. Denn auch hier gibt es Bürgerinnen und Bürger, die Falschparker beim Ordnungsamt anzeigen. So haben die Ordnungshüter Verstärkung bei der städtischen Verkehrsüberwachung bekommen.