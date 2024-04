Rückblick auf das Jahr 2023 Diese Projekte setzte der Seniorenbeirat Dormagen um

Vorsitzender Hans-Peter Preuss und sein Stellvertreter Alfred Brüggemann haben jetzt den jährlichen Tätigkeitsbericht Bürgermeister Erik Lierenfeld überreicht. „Der Seniorenbeirat ist für uns eine wichtige Institution in Dormagen, die neue Impulse setzt und sehr aktiv ist“, betonte Bürgermeister Erik Lierenfeld und bedankte sich für das große Engagement. „Die Mitglieder sind sehr präsent in der Stadt, immer ansprechbar und tragen das Interesse der Dormagener Seniorinnen und Senioren an uns heran. Wie in den vergangenen Jahren haben sie erneut einiges bewegen können. Wir sind sehr froh über diese Unterstützung.“