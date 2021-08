Diamantene Hochzeit in Dormagen : Schützenfest als wichtiges Bindeglied

Nievenheim Laute Musik, ausgelassene Stimmung und eine schicksalshafte Begegnung: Maria und Konrad Schillings gaben sich vor 60 Jahren am 29. August1961 das Ja-Wort.

(asa) Bun feiern die beiden ihre Diamantene Hochzeit. Kennengelernt hat sich das Ehepaar im Zelt des Nievenheimer Schützenfestes. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die damals erst 16,5 Jahre alte Maria kam zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester, um das Fest zu genießen. „Da ich ja noch jung war, wollten meine Eltern mich nicht alleine zuhause lassen“, berichtet Maria Schilling. Gott sei Dank, denn so traf sie auf ihren jetzigen Mann Konrad Schillings, der zu diesem Zeitpunkt ein Jahr älter war. Die beiden Familien kannten sich, da die Väter zusammenarbeiteten und so war es nicht verwunderlich, dass Konrad sie an der Theke ansprach. Der Rest ist Geschichte.

Geheiratet haben die beiden in der Heimatstadt von Maria, Kapellen. Dort ließen sie sich in der katholischen Sankt-Clemens-Kirche trauen und schworen sich ewige Liebe. Die Ehe trug schon bald Früchte in Form von zwei Kindern; ihrem Sohn und ihrer Tochter. Mittlerweile sind die beiden auch stolze Großeltern Ihr Geheimnis für ihre so langanhaltende erfolgreiche Ehe ist eigentlich ganz simpel: Kompromisse finden. „Selbst wenn es mal kracht, ist es wichtig sich zusammen zu setzen und zu reden“, erklärt Maria.