Uefte-Overbecker Trachtenschützengilde : Erinnerungen ans Schützenfest 2019

Aktive Schützen und Trachtentänzer schauten sich den Film vom Schützenfest 2019 im Saal der Gaststätte Triptrap an. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ein dreiteiliger Film bereichert das Archiv der Uefte-Overbecker Trachtenschützengilde. Die Dokumentation wurde jetzt während eines gemütlichen Nachmittages und auch während einer Abendveranstaltung gezeigt.

Im September 2019 haben die Uefte-Overbecker Trachtenschützen nach fünfjähriger Pause wieder ein Fest gefeiert. Um die Erinnerung aufzufrischen, lud der Vorstand der Gilde zu einer Filmvorführung ein. Sie bot den älteren Bewohnern nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken in der Gaststätte Triptrap die Möglichkeit zu einem zweistündigen, filmischen Rückblick.

Reckenmester Christoph Möllmann verband die Begrüßung der Gäste, unter denen sich auch die Königinnen Cilly Deiters (1969), Hedwig Knufmann (1984) und Monika Steinkamp (2004) befanden, mit einem herzlichen Dankeschön an den Erler Hobbyfilmer Heinz-Werner Torringen, der das Volksfest im Jahre 2019 mit seiner Kamera festhielt und zu drei Teilen für die Aufführung vorbereitete. Bei den Dreharbeiten wurde Torringen von dem Erler Gregor Zdarta unterstützt.

Info Dokumentation gibt es zum Selbstkostenpreis Für 30 Euro Der Film über das Schützenfest 2019, der insgesamt 202 Minuten lang ist, kann zum Selbstkostenpreis von 30 Euro bestellt werden. Interessierte melden sich dazu beim 2. Reckenmester Ludger Wenzelmann. Erster Film entstand 1959 Für die Chronik der Trachtenschützengilde bedeutet der Film eine Bereicherung. Im Archiv gibt es neben einer großen Sammlung von Fotos inzwischen auch eine Filmsammlung. 1959 habe man erstmals einen Film erstellt, berichtet Chronist Ulrich Körschgen.

Am Abend wurde der Film ein zweites Mal aufgeführt. Die amtierenden Majestäten Bernd Klevermann und Sabrina Ribbekamp und deren Ehrenpaare Stefan Ribbekamp/Petra Temmler und Matthias Temmler/Claudia Klevermann freuten sich über die zahlreichen Besucher, von denen die meisten als Schützen oder Trachtentänzer an der Gestaltung des 15. Nachkriegs-Schützenfestes der 1729 gegründeten Trachtenschützengilde mitgewirkt hatten.

Im 27-minütigen ersten Teil des Films wurde der Lebensraum im Schermbecker Norden vorgestellt; es wurde gezeigt, wie sich die Familien in Uefte und Overbeck auf das Fest vorbereiteten, wie sie an verschiedenen Stellen für ihr Volksfest warben und wie sich 70 Tanzpaare unter Leitung von Reinhild Möllmann auf ihren Auftritt an mehreren Festtagen vorbereiteten. Den von Pastor Klaus Honermann geleiteten Gottesdienst auf dem Hof Möllmann am Lofkampweg riefen die Filmer ebenfalls in Erinnerung.

Im Mittelpunkt des 48-minütigen zweiten Teil des Filmes standen die Vorgänge am Schützenfestsamstag und -sonntag. Das noch amtierende Königspaar Martin Wieschus/Marlies Weßel mit seinen Ehrenpaaren Ralf Ribbekamp/Ulrike Wieschus und Klaus Weßel/Katja Ribbekamp wurde abgeholt. Die Filmer waren dabei, als das Schützenfest am Samstag im Festzelt eröffnet wurde und am nächsten Morgen das Silberkönigspaar Heinrich Temmler und Mechthild Schick sowie die Goldkönigin Cilly Deiters abgeholt wurden.

Sie zeigten, wie das Schützenfest am Samstag im Festzelt eröffnet wurde, am Sonntag das Silberkönigspaar Heinrich Temmler und Mechthild Schick sowie die Goldkönigin Cilly Deiters abgeholt und zum Festplatz auf Kaldes Wiese begleitet wurden, wo wenig später 140 tanzende Kinder, Jugendliche und Erwachsene in zwei relativ kleinen Streusiedlungen für eine glanzvolle Open-Air-Präsentation westfälischer Klumpentänze sorgten. Reinhild Möllmann hatte es zusammen mit Regina Dahlhaus, Martin Underberg, Reni Woeste, Rainer Steinkamp und Rudolf Wieschus geschafft, eine ansprechende Choreographie zu erarbeiten und mit den Tanzgruppen in monatelanger Probenarbeit einzustudieren.

Es war ein farbenprächtiges Spektakel der allerfeinsten Art. Musikalisch wurden die Tänzer von den drei Akkordeonspielerinnen Annette Diekhoff, Marita Underberg und Gertrude Knufmann begleitet. Zum „Uefter Tanz“ sangen Randolf Baumeister, Christiane Triptrap und Hubert Grote-Schepers.

Im abschließenden 47-minütigen dritten Teil des Filmes wurde der Festablauf am Schützenfestmontag vorgestellt. Die Filmer begleiteten die Schützen zum Gottesdienst in der Ludgeruskirche und danach zum Ehrenmal, wo Christoph Möllmann der gefallenen und vermissten Uefte-Overbecker Schützen gedachte. Königin Marlies Weßel legte am Ehrenmal einen Kranz nieder.