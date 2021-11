Diamantene Hochzeit in Grevenbroich : Beim Schützenfest kennengelernt – seit 60 Jahren ein Paar

Gundula und Karl-Heinz Ingenfeld am 60. Hochzeitstag. Foto: privat Foto: privat

Grevenbroich Gundula und Karl-Heinz Ingenfeld gaben sich am 18. November vor 60 Jahren im Grevenbroicher Standesamt und in der Christuskirche das Ja-Wort. Wie aus ihrer Bekanntschaft Liebe wurde.

Gundula (81) wurde nah bei Danzig geboren, dann floh sie mit ihrer Familie in den Westen. Zwei Schwestern starben auf der Flucht, eine wanderte später in die USA aus. Gundula Ingenfeld wurde mit ihren Eltern in Grevenbroich sesshaft, wo sie die Volksschule besuchte und anschließend im Haushalt der Eltern arbeitete. Karl-Heinz (81) wuchs mit einem Bruder in Gierath auf. Nach der Schule legte er beim Unternehmen Langen in Wevelinghoven eine Schlosserlehre ab, wechselte im Anschluss zu Buckau und später zur VAW, wo er bis zur Rente blieb.

Die Wege der beiden kreuzten sich zum ersten Mal auf dem Jüchener Schützenfest im Jahr 1960. Dort wurde Gundula im Anschluss an den Abend mit Karl-Heinz’ Motorroller nach Grevenbroich chauffiert. Im November 1961 heirateten die beiden dann und bezogen ihre erste Wohnung am Langenplatz in Grevenbroich. Tochter Ilona wurde 1962 geboren, zwei Jahre später machte die zweite Tochter Claudia die Familie komplett. Trotz der beiden Kinder bildete sich Gundula weiter und arbeitete bis zum Ruhestand in der Schlachterei „Hammel-Kind“ im Büro.