Diamanthochzeit : In 60 Ehejahren sind sie viel gereist

In 60 Ehejahren sind sie viel gereist

Barbara und Horst Brinkmann sind seit 60 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sie sich in Berlin. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Barbara und Horst Brinkmann feiern an diesem Samstag ihre Diamantene Hochzeit. Kennen gelernt haben sich die beiden Hildener in Berlin.

Kennengelernt haben sich Barbara und Horst Brinkmann in der Badewanne. Das klingt komisch, aber 1960 hieß die angesagteste Berliner Jazzkneipe „Die Badewanne“. Horst Brinkmann hatte damals seine Kollegen vom Finanzamt Barmen dazu überredet, eine Bildungsreise nach Berlin zu unternehmen.

„Damals hatte man es noch einfach, einander kennen zu lernen“, erinnert sich Horst Brinkmann. „Man konnte in die Kneipe gehen, Geld in die Jukebox werfen und lostanzen.“ Ein Jahr später, am 20. November 1961, gaben sich Horst und Barbara das Ja-Wort. Und dann ging es erst richtig los.