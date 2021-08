Hilfsaktion der Stadt : Dormagen sucht Helfer fürs Aufräumen in Flutgebieten

Nach dem Ausräumen (hier eine Szene mit TSV-Helfern) geht es jetzt um Stemmarbeiten an der Ahr. Foto: TSV/Albrecht/Schirmer

Dormagen Am 28. August startet ein Bus mit Helfern in Dormagen. Was zu beachten ist und was die Teilnehmer erwartet, berichtet ein Helfer der ersten Stunde.

Die Stadt Dormagen startet wieder eine Hilfsaktion und sucht Freiwillige, die am heutigen Samstag, 28. August, im Ahrtal den Menschen helfen, die Auswirkungen der Flutkatastrophe zu bewältigen.

Eine Teilnahme ist nur noch mit dem Nachweis eines kompletten Impfschutzes bzw. der Genesung oder einem PoC- (Bürgertest) bzw. PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, möglich. Die Anreise erfolgt jeweils mit von der Stadt Dormagen organisierten Bussen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 8 Uhr auf dem Schützenplatz. Die Rückkehr ist für ca. 19 Uhr vorgesehen. Die Helfer erwarten überwiegend Aufräumarbeiten (Beseitigung von Schlamm, Schutt, kaputtem Mobiliar usw.). Benötigt werden für den Einsatz Gummistiefel oder anderes festes Schuhwerk, Wechselkleidung, Arbeits- oder Gartenhandschuhe und Proviant. Sachspenden werden vor Ort aufgrund von Kapazitätsengpässen aktuell nicht benötigt.

Martin Voigt ist einer derjenigen, die von Beginn an vor Ort geholfen haben und weiß, wie die Lage ist. Am Samstag fährt er mit weitere 30 bis 50 Helfern in einem der städtischen Kleinbusse nach Altenahr. „Nachdem wir am Anfang Schlamm und Sperrmüll aus den Häusern geräumt haben, sind wir jetzt quasi in Phase zwei“, erzählt der Dormagener. „Jetzt geht es um Stemmarbeiten: Estrich raus, Putz runter, Türrahmen entfernen. Also entkernen. Danach geht es um Phase drei: Aufbau.“ Was für ihn wichtig ist: „Die Motivation ist bei allen Helfern ungebrochen. Das ist total ermutigend. Da entstehen sogar inzwischen Freundschaften.“

Aus Sicht von Voigt wird in den einzelnen Orten eines am dringendsten benötigt: „Manpower! Jeder, der mitanpacken möchte, ist willkommen.“ Was noch fehlt? „Bautrockner. Die gibt es kaum noch und müssen schon in China bestellt werden.“ Äußerst positiv seien die vielen Geldspenden, die eingingen, „davon wurde und wird Werkzeug gekauft. Es sogar von einer Spezialfirma Spenden von Sicherheitskleidung.“

