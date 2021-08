Erweiterung in Dormagen : Bürgerservice kommt in Rathaus-Galerie

Dormagen Trotz massiver Kritik und Gegenargumenten von Seiten der CDU wird die Stadt ihr Vorhaben umsetzen können, in den nächsten Jahren in der Rathaus-Galerie ein Bürgerservice-Zentrum einzurichten.

Lierenfeld erklärte ausführlich, warum trotz aller Digitalisierung und den Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, ein modernes Bürgerservice-Zentrum notwendig ist. „Das werden Sie nicht erleben, dass in 20 Jahren niemand mehr ins Rathaus kommt“, so der Bürgermeister. Natürlich werden künftig immer mehr Dienstleistungen digital erledigt werden können, „aber die persönliche Beratung wird es weiterhin geben“. Das betrifft beispielsweise den Sozial- und Jugendbereich. „Dabei geht es oft um sensible, persönliche Themen, die diskret besprochen werden müssen. Das geht nicht in einem Großraumbüro und auch nicht dort, wo es zwei Arbeitsplätze in einem Raum gibt.“ Auch könne schon jetzt nicht jeder Führungskraft ein adäquates Büro zur Verfügung gestellt werden. Bereits heute gebe es viel zu wenig Platz im Rathaus – „das ist ein Riesen-Problem“. Lierenfeld weiter: „Stellen Sie sich vor: Im Rathaus gibt es keinen einzigen Sozialraum, lediglich eine Teeküche! Wir wollen auch ein attraktiver Arbeitgeber sein und dafür entsprechende Rahmenbedingungen bieten.“ Die Rathaus-Galerie sei ein perfekter Standort für ein solches Zentrum, „wir haben in der Innenstadt keine einzige andere Immobilie, die für solche Zwecke nutzbar wäre“. Die Anmietung in der Galerie sei „gut angelegtes Geld“.