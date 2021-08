Abstimmung im Jugendhilfeausschuss : Das sind die Pläne für den Helmut-Schmidt-Platz in Dormagen

Das sind die Pläne für den Helmut-Schmidt-Platz in Dormagen

Dormagen Die Stadt Dormagen möchte die Spielangebote auf dem Helmut-Schmidt-Platz neben der Stadtbibliothek verändern und ergänzen. Was alles geplant ist.

Über die Pläne soll der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 7. September, in der Kulturhalle abstimmen.