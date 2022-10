Kunst in Dormagen: D‘Art-Werke nach Ferien abgeben​

Kunst in Dormagen

Mit diesem Werk („Winterzauber“) nahm Sylvia Vieten an der D‘Art 2021 teil. Foto: Stadt

Dormagen Für Künstlerinnen und Künstler, die sich um die Teilnahme an der 18. D‘Art bewerben wollen, beginnt nach den Herbstferien die Abgabephase.

Die Werke müssen vom 17. bis 26. Oktober im Kulturbüro im Kulturhaus, Zimmer 0.13, an der Langemarkstraße 1-3 in Dormagen abgegeben werden. Nach Angaben von Olaf Moll, Leiter des städtischen Kulturbüros, gibt es diese Neuerung: Da die D‘Art erstmals in einer Präsenz-Ausstellung im Kulturhaus und online auf der Webseite ausgerichtet wird, müssen Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich auch jeweils ein Foto ihrer Werke im JPG- oder BMP-Format einreichen.