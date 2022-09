Samstag ab 18.30 Uhr : Borussia peilt in Bremen den ersten Auswärtssieg an

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 32 Bilder Aus diesen Ländern kamen die meisten Borussia-Spieler

Liveblog Bremen Der achte Spieltag führt Borussia Mönchengladbach an die Weser. Auswärts haben die Gladbacher in dieser Saison noch nicht gewonnen. Ob sich das an diesem Wochenende ändert, erfahren Sie am Samstagabend in unserem Liveticker zum Spiel.

