Über A57 von Neuss nach Dormagen : Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Neuss Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, haben sich vier Teenager zwischen 15 und 16 Jahren in Neuss eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei ging es auch auf die A57.

Zunächst wollten Beamten das Fahrzeug der Jugendlichen in der Innenstadt in der Nacht auf Dienstag kontrollieren, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Das Auto sei daraufhin durch die Stadt zur Anschlussstelle auf die Bundesautobahn 57 in Richtung Köln geflüchtet und fuhr bis Dormagen (Rhein-Kreis Neuss).