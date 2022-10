Kultur in Dormagen : Festival Alte Musik gut besucht

Knechtssteden Auch bei den neuen Formaten wie den Fahrradtouren an Rhein und Erft sei die Resonanz groß gewesen. Man habe eine Auslastung wie vor Corona erreichen können.

Es war ein wahrer Musik-Marathon beim Festival Alte Musik Knechtsteden: Das Festival hat sich mit neuen Formaten und deutlich erweiterter Standortgeografie präsentiert. Nach zehn Konzerten des Hauptprogramms, zwei musikalischen Movimento-Radtouren an Rhein und Erft und dem Kooperationsprojekt „Globe Baroque – Sommeroper im Globe Neuss“ ist das Festival am Sonntag, 25. September, zu Ende gegangen. Die Resonanz sei sehr gut gewesen. „Die Auslastung betrug über alle Formate hinweg rund 90% und konnte damit bei vollen Kapazitäten wieder das vorpandemische Niveau erreichen“, so Sprecherin Nicola Oberlinger. Neben den neuen Formaten gab es auch bei den Klassikern etliche Highlights wie das Konzert „Dixit Dominus – Händel in Rom“ oder das Abschlusskonzert „Bach im 19. Jahrhundert“, um nur zwei zu nennen.