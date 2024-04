Mega-Baustelle in Dormagen Viele offene Fragen zum Bau der Rheinwassertransportleitungen

Noch ist es eher eine Ahnung von dem, was da auf die Dormagener zukommt. Wahrscheinlich ab kommendem Jahr wird bei Rheinfeld mit der Rheinwassertransportleitung (RWTL) eine Jahrhundert-Baustelle starten und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass jahrzehntelang mit Rheinwasser die riesigen Braunkohlelöcher gefüllt werden, die der Tagebau in Garzweiler und Hambach hinterlassen wird. „Das wird eine Baustelle sein, die wir so lange nicht in Dormagen hatten und sie wird die Menschen belasten“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld in der jüngsten Ratssitzung. Nach den Grundsatzentscheidungen rücken jetzt immer mehr logistische und Verkehrsthemen in den Blickpunkt und es sind längst nicht alle Fragen rund um die Mega-Baustelle zufriedenstellend geklärt.