Einkaufen in Dormagen : Rathaus-Galerie eröffnet nach Umbau

Foto: Klaus D. Schumilas schum 6 Bilder Ein Blick in die neue Rathaus-Galerie in Dormagen.

Dormagen Nach fast sechsmonatiger Umbauphase eröffnet die Rathaus-Galerie am heutigen Freitag ihre „neue“ Mall. Eigentümerin ILG München hat bislang rund 2,5 Millionen Euro investiert. Im nächsten Jahr kommen neue Mieter.

Von Klaus D. Schumilas

Mit einem zweitägigen Programm am heutigen Freitag und am Samstag feiert die Münchner ILG-Gruppe die Eröffnung der runderneuerten Rathaus-Galerie. Von der Investitionssumme von rund 2,5 Millionen Euro wurde ein Großteil in die visuelle Neugestaltung der Einkaufsmall gesteckt, die 1995 eröffnet worden war. „Wir glauben an diesen Standort“, sagt Velimir Filipovic, Leiter Centermanagement der ILG, „wir sehen die Rathaus-Galerie als den verlängerten Arm der Innenstadt.“ Die Investition in die Galerie soll auch ein „Zeichen für Unternehmen sein, die Interesse an diesem Standort haben“.

Mit dem Umbau holen die Eigentümer auch einen Hauch von Großstadt nach Dormagen: Denn der neu gestaltete Schriftzug der Galerie ist der weltbekannten Kaufhauskette Lafayette nachempfunden. Überhaupt setzt die ILG viel auf Optik, Visualisierung und Orientierung. Es ist eine Art Baukastensystem: Viele kleine und größere Verbesserungen sollen ein neues Ganzes ergeben. Zu Beginn der Schönheits-Kur wurden die Wände mit dunkelgrauen Riemchen-Platten versehen, durch die Mall ziehen sich goldene Lamellen an den Wänden. Die Kunden finden durch neue Hinweisschilder im Untergeschoss, an Eingängen und an der Treppe erstmals Wegweiser. Das stärkste architektonische Signal sind zwei „Lichtwolken“, wie sie Architekt Thomas Mattesich nennt. In den beiden Rotunden hängen diese kleinen Kunstwerke, die die gefälligste Veränderung darstellen. Etwas Besonderes bieten übrigens die neuen Sitzmöbel: Wem unterwegs der Saft ausgeht, kann sein Handy an den integrierten USB-Anschlüssen aufladen.

Info Begrüßungsprogramm für die Besucher Was Eröffnung der umgestalteten Rathaus-Galerie Wann Freitag und Samstag ganztägig Programm Die Mieter in der Galerie verteilen ein Coupon-Heft mit Rabatten, dazu gibt es weitere Aktionen. In der Tiefgarage kann an diesen beiden Tagen kostenlos geparkt werden. Im Außenbereich (vor dem Spielplatz) gibt es einen Waffelstand und weitere gastronomische Angebote.

Gravierend ist die Veränderung in der Tiefgarage sowie im Untergeschoss. Kunden, die mit dem Auto kommen, werden aus Lautsprechern mit Vogelgezwitscher begrüßt. „Manche Kunden fühlen sich in Tiefgaragen unwohl“, erklärt Filipovic. „Unser Ziel war es, dort das Dunkle und Unangenehme zu verändern.“ Neben frühlingshaften Tönen ist es eine deutlich verbesserte Beleuchtung und eine in einem kräftigen Blau gehaltene Orientierung für Fußgänger auf ihrem Weg von oder zum Fahrzeug. Der Eingangsbereich ist komplett neu, mit einem gläserne Vorbau, in dem die neue Toilettenanlage sowie zwei Parkscheinautomaten zu finden sind.