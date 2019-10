Einzelhandel in Dormagen : Rathaus-Galerie wandelt sich zum Nahversorger für Innenstadt

Dormagen Wenn am Montag Innenstadtakteure und interessierte Bürger an einem Masterplan arbeiten, dann ist der Ort, an dem sie das tun werden, ein besonderer: die Rathaus-Galerie.

Dass sich die Mall, genauer gesagt die Eigentümerin, die ILG-Gruppe in München, so offensiv in die Innenstadt-Gestaltung einbringt, ist ein starkes Ausrufezeichen. Die Rathaus-Galerie, in der aktuell kräftig an einem neuen Outfit gearbeitet wird, sieht sich in einem Wandel „wir verstehen uns mehr als ein Nahversorger“, sagt Gernot Falk, Sprecher der ILG und Geschäftsführer des Centermanagements.

Das wird sich in den nächsten Monaten auch inhaltlich in der Galerie widerspiegeln. Zu beobachten sind für die Besucher der Einkaufsmeile zum einen „Leerzüge“, also dass Läden schließen wie zuletzt die beiden Modegeschäfte La Marka (die auf der Kö gegenüber dem Galerie-Eingang ein neues Geschäft eröffnen werden) und die umfangreichen Arbeiten in anderen leeren Geschäften hinter verklebten Schaufenstern. „Wir planen diverse Neuvermietungen“, sagt Falk. Konkretes kann und will er derzeit noch nicht sagen, „sondern erst, wenn die Verträge unterschrieben sind“. Aber so viel verrät er schon: „In die Mall wird ein großer Drogeriemarkt einziehen.“ Da unweit auf der Kölner Straße Filialist DM ansässig und ein Umzug wenig wahrscheinlich ist, könnte es sich um Rossmann handeln. Die ILG registriert übrigens eine Reihe von Anfragen von Einzelhändlern aus der Innenstadt, die Interesse an der Galerie haben und gerne umziehen würden.

Im Bereich der Rotunde, wo aus Sicht der ILG das Eiscafé Adamis eine gute Rolle spielt, wird die Gastronomie einen Schwerpunkt bilden. Feststeht, dass der Asia-Imbiss in diesen Bereich ziehen wird, ebenso ist geplant, einen weiteren Gastrononie-Betrieb dort anzusiedeln. Ziel ist es natürlich, den bestehenden Leerstand komplett zu beseitigen. Laut Falk soll es daneben auch eine Bündelung der Fashion-Anbieter geben, damit die Kunden eine bessere Orientierung haben.