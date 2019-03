Einkaufen in Dormagen: Rathaus-Galerie sucht lokale Anbieter

Dormagen Die Einkaufs-Mall der ILG-Gruppe zwischen Römerstraße und „Kö“ will in diesem Jahr einen deutlichen Entwicklungssprung machen. Geschäfte wie der neue Spielgeräte-Laden, bleiben Übergangs-Lösungen.

Die Zeichen stehen auf Kontinuität auf der Betreiberseite und Bewegung, was den Besatz der Galerie angeht. Auf der Wunschliste von Arnold für passende Mieter in der Galerie stehen eine Drogerie oder eine Apotheke ganz oben. Aber auch ein Laden für Deko-Artikel oder mit einem Bio-Sortiment. Ebenso interessant wäre ein Buchladen, der auch den Bereich Schreibwaren abdeckt. Für die Managerin spielt der lokale Gedanke eine wichtige Rolle: „Natürlich geht es nicht ohne Filialisten. Aber wir würden auch gerne lokalen Anbietern eine Chance geben. Sie können sich gerne melden.“ Botschaft: Die Dormagener Rathaus-Galerie soll individuell sein und keine „08/15“-Galerie wie in vielen anderen Städten. Ein Elektrofachmarkt und Drogerieartikel, so Arnold, würden das Portfolio gut ergänzen. Solche Anbieter allerdings suchten in der Regel größere Flächen: „Unsere Herausforderung liegt darin, diese Mieter in Dormagen dennoch zu verwirklichen.“ Die von Alfred Sass vor 25 Jahren ausgegebene Maxime, „Bedarfsdeckung und Freizeitgestaltung“ unter ein Dach zu bringen, sie gilt auch heute noch. Aus dem Mund von Immobilien-Ökonomin Arnold klingt sie so: „Die Zukunft der Shopping-Center liegt im Verweilen.“ Gerne möchte sie deshalb wieder Ausstellungen und kleinere Veranstaltungen wie jüngst die Seniorenmesse in die gläserne Mall holen. Eher unter die Haut geht die Erneuerung der Kälteanlage, mit der die umfassende technische Modernisierung abgeschlossen ist. „Drei große Bausteine sind dann erledigt, denn das Glasdach wurde saniert, und die Heizung ist schon erneuert“, so Arnold. Kaum vermag man die Rathaus-Galerie mehr aus dem Stadtbild wegzudenken, die am 29. September 1995 ihre gläsernen Türen öffnete und in punkto Architektur und Auswahl Maßstäbe setzte. Aus Glas, Stahl und Stein entstand ein lichter Freizeittempel, der „nicht nach den Standards der damaligen Zeit gebaut ist, sondern in die Zukunft gerichtet war“, wie es Arnold formuliert.