Neues Kultur-Forum : Dormagen erhält Amphitheater

Dormagen Ein digitales Kultur-Forum für Proben, Aufführungen und Schulstunden entsteht.

Denn dort gab es eine Nachfrage nach einer erfreulichen Position im Produktbericht: Unter „Budget 48 Kulturbüro“ wurden 27.000 Euro unerwartete Einnahmen durch Filmaufnahmen in Teilen des Kulturhauses und eine „Spende für das geplante digitale Amphitheater im Kulturzentrum“ aufgeführt. „Wir haben von Covestro eine Spende von 25.000 Euro für ein Amphitheater auf der Wiese am Kulturhaus erhalten“, erläuterte Ellen Schönen. Noch 2019 sei mit dem ersten Spatenstich zu rechnen, so dass die Eröffnung noch vor Ostern 2020 geplant werden könne. Geöffnet sein soll das Rund in Richtung Baum an der Ecke vom Kulle-Vorplatz mit dem Parkplatz. „Wir wollen es mit Wlan digital ausleuchten, so dass das Kultur-Forum vielfältig genutzt werden kann“, erklärte die Kulturfachbereichsleiterin: Möglich sein sollen Schulstunden, Proben der Musikschule, Lesungen und Veranstaltungen. „Auch ein Rhetorikseminar ist als klassische Nutzung vorstellbar“, regte Ellen Schönen an.