Zum Schutz der Tiere : Experte wirbt für Biotope in Dormagen

Dormagen Dormagen kann noch mehr für die Umwelt tun. Eine gute Möglichkeit sind Trockenmauern, die Lebensraum für Tiere bieten und das nicht nur für Insekten. Diese aus Bruchsteinen errichteten, unverfugten Mauern, die ohne Mörtel errichtet werden, sind wichtige Biotope für zahlreiche Pflanzen und Tiere.

Diplom-Biologe Michael Stevens vom Haus der Natur in Knechtsteden erklärt: „In den Fugen findet man besondere Pflanzengesellschaften, die sich an extreme Standortbedingungen angepasst haben und Lebensraum für verschiedene Wärme liebende Tierarten wie zum Beispiel Eidechsen, Wildbienen und Laufkäfer bieten.“

Zur Überwinterung, als Unterschlupf oder Versteck, dienen die Mauern aufgrund des guten Wärmespeichers besonders Reptilien. „In Dormagen kleben Blindschleichen und Ringelnattern in oder an Trockenmauern“, erwähnt der Biologe. Durch die vorhandene Luftfeuchtigkeit im Inneren und der Rückseite, leben auch Amphibien wie Grasfrösche, Teich- und Bergmolche und Erdkröten, in den Trockenmauern. Außerdem sagt Stevens: „Man findet in und an Trockenmauern Käfer, Ameisen, Spinnen und Asseln. Für viele andere Tierarten sind Trockenmauern wertvolle Teillebensräume, wie zum Beispiel für Wildbienen und Grabwespen, welche in den Fugen ihre Nistplätze einrichten. Spinnen wiederum nutzen die aufgewärmten Steine als Jagdrevier und zum Beutefang.“