Angemerkt : Zu viel Zuckerguss

Meinung Dormagen Marketing ist gut und richtig. Wer etwas zu verkaufen hat, muss sich Gehör verschaffen, getreu dem Motto „Tu Gutes und sprich darüber“.

Zum Glück gibt es Profis, die sich darum kümmern. Wer weiß, dass eine Agentur die Finger im Spiel hat, schaut dann noch einmal genauer hin, um den Zuckerguss von der nackten Nachricht zu entfernen oder im Detail nachzuhaken. Ein aktuelles Beispiel dafür, dass einem schnell die Gäule durchgehen, liefert die Baugenossenschaft Dormagen. Sie berichtet über eine „Bürgerversammlung“ zu ihrem Masterplan Horrem. Damit keine Irritationen entstehen: Die Genossenschaft ist segensreich in diesem Stadtteil tätig, die Protagonisten sind ehrenwerte Herren. Verdächtig ist aber, dass zwar davon die Rede ist, dass sich die Bürger über die „umfassenden Pläne“ informierten und ihre „Vorstellungen, Ideen und Wünsche in den Planungsprozess“ einbringen konnten, aber keine einzige Anregung genannt wird. Vielleicht lag es daran, dass lediglich zwei (!) Bürger den Weg dorthin suchten. Die sahen sich einer Armada aus Vertretern des Gastgebers, Architekten, Bürgermeister und Rathaus-Mitarbeitern gegenüber. Zu lesen ist davon nichts. Leider auch nichts darüber, ob nach diesem Flop überlegt wird, wie man die Bürger an Bord holen kann.