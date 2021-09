Kirche in Dormagen : Mehr Normalität in Gottesdiensten von St. Michael

Dormagen Viele der coronabedingten Einschränkungen für die Messbesucher werden ab dem 9. Oktober zurückgenommen. Die Maskenpflicht und die 3G-Regel bleiben aber.

Pfarrer Peter Stelten spricht von einem „Stück Normalität in schwieriger Zeit“ und freut sich, „dass wir nun in größerer Teilnehmerzahl wieder miteinander unsere Gottesdienste feiern können“. Denn für die Feiern der Heiligen Messen in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Michael (mit den Kirchen St. Michael/Innenstadt, St. Maria vom Frieden/nördliche Innenstadt, St. Katharina in Hackenbroich, Zur Heiligen Familie in Horrem und St. Martinus in Zons) gelten ab 9. Oktober neue Regelungen.