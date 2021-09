Satire in Dormagen : Mathias Tretter spielt in der Kulturhalle

Satiriker Mathias Tretter spielt im Oktober in der Kulle . Foto: Julia Kobalz

Interview Dormagen In der Kulturhalle in Dormagen präsentiert Satiriker Mathias Tretter am 9. Oktober sein neues Programm: das Polit-Kabarett „Sittenstrolch“. Was er an Dormagen schätzt und was die Zuschauer erwartet.