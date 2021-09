Sportausschuss in Dormagen : Neue Karriereoption für Spitzensportler

Dormagen Die Stadt Dormagen kooperiert mit dem Land NRW und bietet Kadersportlern die Möglichkeit auf ein angepasstes Studium. Weitere Optionen sollen geprüft werden.

Der Sport und dessen Förderung ist in Dormagen schon immer von besonderer Bedeutung, dies zeigen beispielsweise die zahlreichen Leistungszentren im Stadtgebiet, insbesondere in den Bereichen Fechten, Handball und Ringen, sowie die ausgeprägte und vielseitige Vereinsstruktur. Nun will die Stadt noch einen Schritt weitergehen und stellte im Sportausschuss am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und der Staatskanzlei des Landes NRW vor, in der es um die Unterstützung der Dualen Karriere von Kadersportlern geht.