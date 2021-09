Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 725 Corona-Fälle im Kreis aktuell nachgewiesen

Rhein-Kreis Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Auswirkungen auf den Inzidenzwert hat das aktuell noch nicht.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 332 (Vortag: 320) in Neuss, 101 (98) in Grevenbroich, 95 (91) in Dormagen, 75 (63) in Meerbusch, 55 (54) in Kaarst, 45 (33) in Jüchen, 12 (11) in Korschenbroich und 10 (9) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 54,9 (54,9).