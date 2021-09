Sicherheit in Dormagen : Notfallpunkte sollen sichtbarer sein

Dormagen Die Senioren Union möchte die Orientierungszeichen an Bänken anbringen lassen. Die Stadt hält eine Abstimmung mit dem Kreis für unerlässlich.

(ssc) Der Ernstfall kann jederzeit eintreten: Jemand stürzt unglücklich in Wald oder Feld, verletzt sich und benötigt ärztliche Hilfe. Doch wie lotsen Opfer oder Helfer die Rettungskräfte an die richtige Stelle, wenn Orts- oder Straßennamen fehlen? Bewährt haben sich in solchen Situationen sogenannte Notfall- oder Rettungspunkte. Sie sind mit Schildern versehen, auf denen ein Code angegeben ist, oft auch der Name der Örtlichkeit, manchmal zudem die Telefonnummer der Rettungsleitstelle. Solche Notfallpunkte gibt es auch in Dormagen. Doch die Senioren Union (SU) wünscht sich eine Verdichtung dieser Punkte und eine bessere Kennzeichnung. Agnes Meuther und Karl Kress von der SU haben deshalb Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld und auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke angeschrieben.