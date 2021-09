Rheinland Klinikum Dormagen : Neuer Eingriff kann Schlaganfall verhindern

Hackenbroich Das Rheinland Klinikum Dormagen führt einen neuen medizinischen Eingriff durch. Dieser kann einen Schlaganfall verhindern. Wie das gelingen kann.

Im Rheinland Klinikum Dormagen wird nun erstmals ein medizinischer Eingriff durchgeführt, der einen Schlaganfall verhindern kann. In den vergangenen Wochen hat Kardiologie-Chefarzt Hubertus Degen erfolgreich beim ersten Patienten einen sogenannten LAA-Occluder eingesetzt, also den Verschluss des linken Vorhof-Ohrs.

„Die eigentliche Technik ist nicht sehr komplex, und da der Eingriff bei guter Sicherheit und mit vertretbarem personellen und apparativen Aufwand umsetzbar ist, macht es Sinn, ihn auch in Dormagen anzubieten“, sagt Degen. Als stellvertretender Direktor des standortübergreifenden Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin freut er sich über diese Möglichkeit, die zuvor innerhalb des Klinikverbundes ausschließlich im Neusser Lukaskrankenhaus bestand. Dort werden pro Jahr etwa 25 LAA-Occluder eingesetzt. „Diese Dimension können wir mittelfristig auch in Dormagen erreichen“, glaubt Degen.

Patienten mit Vorhofflimmern haben häufig ein stark erhöhtes Risiko für Schlaganfälle. Normalerweise wird dann vorbeugend ein Blutverdünner verordnet. Der verhindert, dass sich in einem der „Herzohren“ – das sind Ausstülpungen des Herzens – Blutgerinnsel bilden, die dann ins Gehirn wandern und dort einen Schlaganfall auslösen können. Das Problem: Patienten mit chronischen Blutungen können keine Gerinnungshemmer einnehmen. Wird aber mittels Katheter-Eingriff das linke Vorhof-Ohr (LAA) Richtung Vorhof verschlossen, kann ein entstandenes Blutgerinnsel nicht mehr in den Vorhof gelangen und von da aus weiter wandern. Der minimalinvasive Eingriff dauert etwa 30 Minuten und erfolgt unter Vollnarkose. Operiert wird unter Röntgen- und Ultraschallkontrolle per Schluckultraschall. „Die Vollnarkose hat für den Operateur den weiteren Vorteil, dass sich der Patient während des Eingriffs nicht plötzlich bewegt“, sagt der Mediziner.