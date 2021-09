Kulturbüro in Dormagen : Diese Veranstaltungen erwarten Sie im November

Dormagen Die Planungen für kulturelle Veranstaltungen sind wieder in vollem Gange. Das städtische Kulturbüro hat auch für den Monat November wieder einige Veranstaltungen in seinem Programm.

Am Freitag, 12. November um 20 Uhr, ist eine Kabarett-Komödie des beliebten Kabarett-Theaters „Distel“ aus Berlin in der Kulturhalle an der Langemarkstraße zu sehen: „Skandal im Spreebezirk: Kabarett for Future – garantiert nicht skandalfrei!“ verspricht dem Zuschauer Politisches Kabarett vom Feinsten. „Distel ist jedes Jahr in Dormagen zu Gast und wir freuen uns auf das aktuelle Programm“, sagt Olaf Moll, Leiter des Kulturbüros. Fragen zu dieser Veranstaltung beantwortet er unter 02133 257338.