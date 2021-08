Kultur in Dormagen : Galerietheater startet wieder mit britischer Komödie

Kultur in Dormagen

Zons Nach der erfolgreichen Premiere der Kriminalkomödie „Die Elstern“ im Rahmen des Dormagener Theatersommers kehrt das Galerietheater Zons nach fast zweijähriger Zwangspause wieder einmal zu seinen Wurzeln zurück.

Das Amateurtheater mit nun schon 30-jähriger Tradition zeigt jedes Jahr eine neue Produktion mit interessanten und unterhaltsamen Stücken aus der Theaterliteratur. So auch diesmal ein Stück des französischen Autors Gaspard Cabot, geschrieben in bester britischer Krimitradition.

Die schrulligen Bewohnerinnen und Bewohner einer recht heruntergekommenen Londoner Seniorenresidenz haben unter ihren Reihen einen mysteriösen Todesfall zu beklagen. Statt der Polizei übergeben Sie die Ermittlungen einem zwielichtigen Privatdetektiv. Von etwaigen Spuren wurde der „Tatort“ selbstredend sorgfältig gereinigt. Die Besucher können statt Brexit-Wirren spannende Unterhaltung bei der immer wieder verwirrenden Frage „Who has done it?“ erleben.

Das Galerietheater Zons ist eine Abteilung des Kunstverein Galeriewerkstatt Bayer Dormagen. Es hat sich im Laufe der Zeit ständig neu aufgestellt, so dass auch immer wieder junge Mitglieder in seine Reihen aufgenommen wurden. Zurzeit besteht das Ensemble (vor und hinter den Kulissen) aus acht weiblichen und sieben männlichen Mitgliedern unterschiedlichsten Alters.

Die Spieltermine des Galerietheaters: Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Nordhalle hinter dem Kreismuseum Zons, Schloßstraße 1. Karten gibt es unter Telefon 02133 53020 oder per E-Mail: info@galerietheater.de. Der Vorverkauf läuft auch in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58. Eintritt: 16 Euro.