Corona im Rhein-Kreis Neuss : Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 102,5

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 909 Personen (Vortag: 816) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 19 (Vortag: 18) in einem Krankenhaus. Alle Zahlen im Überblick.

Corona in Düsseldorf : Inzidenz fast zweieinhalb Mal so hoch wie der Bundesschnitt

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 19 646 (Vortag: 19 520) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 909 Infizierten gehören 331 (Vortag: 294) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 1 218 Personen (Vortag: 1 063) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 70 798 Testungen (Vorwoche: 59 309) durchgeführt. Hierbei waren 103 Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 319 PCR-Testungen (Vorwoche: 599) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden hier insgesamt 85 154 PCR-Testungen durchgeführt, von denen bislang 15 769 positiv waren. Diese Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.