Verkehrssicherheit in Dormagen : Virtual-Reality-Brillen simulieren Gefahren

Dormagen Auf dem Marktplatz stellte die Kreispolizei die neuen Brillen vor. Interessierte konnten sie ausprobieren und im wahrsten Sinne des Wortes Verkehrssituation mit anderen Augen betrachten.

„Die Simulation über den toten Winkel eignet sich auch hervorragend für angehende Berufskraftfahrer. Wir planen derzeit, das Berufsbildungszentrum Grevenbroich zu besuchen“, berichtet Luppus. In Zukunft sollen noch weitere Simulationen folgen. Als mögliches Thema für den nächsten Film steht dabei Ablenkung im Straßenverkehr, zum Beispiel durch Handys, ganz vorne. Diese Filme könnten dann auch im Zuge des Projekts „Junge Fahrer Neuss“ genutzt werden. Dabei werden Oberstufenschüler über Verantwortung und Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt. In Planung ist auch, die Simulationen in Zukunft interaktiv zu gestalten, sodass man vom bloßen Zuschauer in die Rolle des Akteurs schlüpfen kann. Dadurch werde der Lerneffekt nochmal um ein Vielfaches größer. Das Vorstellen der virtuellen Brille war nicht einziges Anliegen der Verkehrssicherheitsberater: Auch über das wichtige Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr wurde informiert und an Kinder wurden Warnwesten herausgegeben.