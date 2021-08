Kreisgesundheitsamt bestätigt : Zwei positive Corona-Fälle an Schulen in Dormagen

Die Lollitests erhöhen die Sicherheit in den Schulen, aber sie sind auch aufwändig. ( Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Dormagen Die Inzidenzzahlen steigen überall sprunghaft an. Immer mehr jüngere Menschen infizieren sich mit Corona. Auch an Schulen in Dormagen gibt es die ersten positiven Fälle.