Projekt in Dormagen : Bürgeramt soll in Rathaus-Galerie

Rund 800 Quadratmeter Flächen will die Stadt in der Rathaus-Galerie anmieten. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Am Dienstag will die Stadt für ihren Plan eine politische Mehrheit erreichen, in der Rathaus-Galerie Räume für ein Bürgerservice-Zentrum anzumieten. Die CDU lehnt das Vorhaben strikt ab, nicht zuletzt wegen der langen Mietlaufzeit.