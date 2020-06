Mobilität in Dormagen : Die evd plant drei weitere Ladesäulen für E-Autos

Mobilität in Dormagen

Es soll weitere Ladesäulen in Dormagen geben. Foto: evd

Dormagen Der lokale Energieversorger evd beabsichtigt, drei weitere Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge zu installieren.

Vorgesehen sind diese Standorte: der Parkplatz am Bahnhof Nievenheim, der große Parkplatz „Unter den Hecken“ in der Stadtmitte und auf dem Parkplatz der Theodor-Angerhausen-Schule an der Langemarkstraße.