Überfall in Dormagen : Polizei fasst Tankstellenräuber mithilfe von Wärmebildkamera und Diensthund

Dormagen Nach einem Überfall auf die Tankstelle am Wahler Berg rannten am Mittwochabend ein Neusser (19) und ein Dormagener (18) davon. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leitete die Fahndung ein.

Gegen 21.20 Uhr am Mittwoch überfielen zwei junge Männer die Star-Tankstelle an der B9. Wie die Polizei mitteilt, waren sie mit einem Mundschutz maskiert und forderten mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld aus der Kasse. Zu Fuß flüchteten sie mit ihrer Beute in Höhe von etwa 850 Euro.

Sofort wurde eine intensive Fahndung mit vielen Polizeikräften eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde eingesetzt wurden. Innerhalb weniger Minuten gelang es den Ordnungshütern, die Tatverdächtigen unweit des Tatortes zu stellen: Der 18 Jahre alte Dormagener konnte gegen 21.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg am Umspannwerk in der Nähe des Ernteweges festgenommen werden. Der 19 Jahre alte Neusser flüchtete in Richtung Autobahn-Raststätte Nievenheim-Ost. „Dort konnte vom Polizeihubschrauber aus eine Wärmequelle hinter einer Lärmschutzwand an einem Versorgungsweg ausgemacht werden“, erläuterte Polizeisprecherin Dässel. Dort wurde der Verdächtige dann von einem Diensthund aufgespürt. Ein weiterer Erfolg für die Polizei: Auch Schusswaffe und Beute wurden bei den Tatverdächtigen aufgefunden.