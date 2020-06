Schützen in Dormagen : Hackenbroich-Online-Quiz statt Festeröffnung

So werben die Schützen für die Quiz-Teilnahme. Foto: Schützen

Hackenbroich Am Freitag Abend wäre das Schützenfest in Hackenbroich eröffnet worden. Stattdessen bieten die Schützen ein Online-Quiz über das Dorf und die Schützen an, bei dem die Teilnehmer gegen Königspaar, Oberst und Brudermeister antreten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Auch wenn sicherlich jeder aus der Schützenfamilie der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hackenbroich-Hackhausen am heutigen Freitag lieber die Festeröffnung gefeiert hätte, haben sich die Verantwortlichen dennoch ein paar „coronagerechte“ Dinge einfallen lassen, um die Gemeinschaft trotz des ausgefallenen Schützenfestes zu stärken. So wird fleißig dafür Werbung gemacht, zum Auftakt des Schützenfestwochenendes heute um 18.30 Uhr online am Dorf- und Schützen-Quiz teilzunehmen. Wie es sich für eine „Festeröffnung“ gehört, natürlich live mit Königspaar Michael II. und Claudia Reif, Oberst Frank Janssen und Brudermeister Hans-Dieter „Mueh“ Schloemer. Per Zoom können Schützen und Gäste teilnehmen und sich „mit den Repräsentanten unserer Bruderschaft messen“.

Außerdem werben die Schützen dafür, das Dorf jetzt am Wochenende mit Fahnen zu verschönern und auf Facebook das Profilbild mit dem Zusatz „#mirStonnZesamme“ zu schmücken. Einige weitere Aktionen sind geplant. Das Königspaar hat zudem Hackenbroicher Kinder aufgerufen, ein Bild (DIN A4) zu malen, wie das Schützenfest 2020 aussieht. Von 10 bis 14 Uhr warten sie am Samstag am Schießstand mit Abstand auf die Kinder und Bilder. „Es gibt eine kleine Belohnung für jedes Kind“, sagt Königin Claudia.