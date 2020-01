Straßenarbeiten in Dormagen : Energieversorger evd arbeitet in vier Ortsteilen an Leitungen

Dormagen Der heimische energieversorger evd wird voraussichtlich ab dem heutigen Montag mit umfangreichen Bauarbeiten in Stürzelberg beginnen. Um auch in Zukunft eine optimale Versorgungssicherheit zu garantieren, beginnt die evd mit Erneuerungsarbeiten am Stromnetz im Bereich der Jahnstraße/ Aloysiusstraße.

Dort verlegt der lokale Versorger neue Niederspannungskabel im Gehwegbereich, sowie neue Stromanschlussleitungen in die Gebäude. Die geplante Dauer beträgt voraussichtlich rund fünf Monate.

Hierfür wird die Jahnstraße, ausgenommen für Anwohner und Rettungsfahrzeuge, werktags in der Zeit zwischen 7.30 und 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird über die Brunnenstraße/Aloysiusstraße eingerichtet und entsprechend ausgeschildert.

Zudem saniert die Energieversorgung Dormagen ihr Stromnetz und erweitert das Gasnetz auf der Westerburgstraße in Zons. Gemeinsam mit den Kreiswerken Grevenbroich, die dort die Wasseranschlüsse sanieren, verlegt die evd dort neue Gasanschlüsse und neue Stromleitungen. Die Maßnahme soll voraussichtlich vier Monate dauern. Die Straße wird während der gesamten Bauzeit halbseitig gesperrt.

Die evd bittet um Verständnis, dass sich Beeinträchtigungen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer in dieser Zeit nicht ganz vermeiden lassen.

Bereits seit Anfang des Monats laufen Leitungsarbeiten in Delhoven. Nach Angaben der evd werden diese bis voraussichtlich in die erste März-Woche hinein andauern. Dabei geht es um neue Gasversorgungsleitungen auf der Pfauenstraße (im Bereich Hausnummer 1 und Holzweg) sowie in den Stichwegen Eulenweg, Elsterweg und Meisenweg verlegen.

Außerdem laufen seit der zweiten Januar-Woche Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen auf der Zonser Straße (im Bereich der Hausnummern 54-78). Die evd geht davon aus, das sie damit bis ende März durch ist.

Diese Arbeiten erstrecken sich teilweise auf den Straßenbereich, so dass es während der Bauarbeiten zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen kann. Die evd bittet auch hier um Verständnis für Beeinträchtigungen.

(NGZ)