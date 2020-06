Veranstaltungen in Grevenbroich, Neuss und Dormagen : Oktoberfeste werden wohl nicht stattfinden

Veranstaltungen in Grevenbroich, Neuss und Dormagen

Grevenbroich Zwar liegt ihm noch nichts Offizielles vor, doch Veranstalter Marc Pesch geht davon aus, dass die beliebte Oktoberfest-Woche in Grevenbroich abgesagt werden muss. Auch die Feste in Neuss-Norf und Dormagen werden wohl nicht stattfinden.

Ein Verbot für alle Großveranstaltungen bis Ende Oktober würde auch das Aus für ein Event bedeuten, das jährlich bis zu 5000 Besucher in die Stadt Grevenbroich lockt: die Oktoberfest-Woche. Veranstalter Marc Pesch hat den Kartenvorverkauf zwar schon Ende März gestoppt, dennoch wurden bereits rund 170 Tickets via Online-Shop verkauft. „Das Geld wird den Kunden automatisch zurückerstattet, sobald die endgültige Entscheidung für das erweiterte Veranstaltungsverbot vorliegt“, verspricht Pesch.

Dementsprechend würden auch die geplanten Oktoberfeste in Neuss-Norf und Dormagen nicht an den Start gehen können. Pesch hofft darauf, dass zumindest die für Anfang September geplante Musical-Nacht auf der Freilichtbühne im mittelalterlichen Zons stattfinden kann.

Städte in Sorge um Veranstaltungen

Große in Grevenbroich geplante Feste wie das Mallorca-Spektakel „Oben ohne“ und die „Playa“ mit Live-Konzerten der Paveier und der Spider Murphy Gang hat er bereits absagen müssen – „und momentan ist nicht klar, wie und wann es überhaupt weitergehen kann“, sagt Marc Pesch. Für die Event-Branche sei die Pandemie eine Katastrophe, es gebe keinerlei Perspektive.

„Ich hatte gehofft, dass nach dem 31. August wieder Feste und Konzerte möglich sein würden – doch leider wird in den Veranstaltungen der Kern allen Übels gesehen“, sagt Marc Pesch und meint: „Geht das so weiter, wird es vieles künftig nicht mehr geben.“

Der Bedarf sei da, das habe er bei den Auto-Konzerten gespürt, die er mit seinem Partner Dustin Thissen an verschiedenen Standorten in der Region organisierte, unter anderem auch am Kraftwerk Frimmersdorf. „Rund 18.000 Menschen waren insgesamt dabei – das zeigt uns, dass die Leute wieder rausgehen wollen.“