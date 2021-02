Corona-Hilfe in Dormagen : Stadt unterstützt Unternehmen mit 500.000 Euro

Dormagen Der Rhein-Kreis Neuss hat dem Antrag der Stadt Dormagen auf schnelle wirtschaftliche Hilfen zugestimmt. Jetzt können bis zu 500.000 Euro kurzfristig ausgezahlt werden.

In der Stadtratssitzung am 3. Februar hatte sich die Politik einstimmig für eine kurzfristige, finanzielle Überbrückungsmöglichkeit ausgesprochen. Ziel war es damals, insgesamt eine Million Euro zur Verfügung stellen zu können. Das ist allerdings in der Form nicht möglich. Denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). So sind lediglich kurzfristige Hilfen bis zur so genannten Bagatellgrenze von insgesamt 500.000 Euro ohne Genehmigung der BaFin möglich.